In Wanlo : Das Dorf-Wohnzimmer am Ende der Stadt

Auch sie engagieren sich für das neue „Wohnzimmer“ im Dorf (von links): Andreas Cichy, Sonja Ritter und Bernhard Rösgen vom Vereinsvorstand. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Kurse, Werkstatt, Repair Café – damit will der Verein „Dorf Campus Wanlo“ eine ehemalige Grundschule zum Treffpunkt machen. Eine Veranstaltungen stehen an.

Einige Menschen behaupten, und dies ist nicht mal böse gemeint, in Wanlo sei die Welt zu Ende – zumindest die Mönchengladbacher Welt. Denn erstens ist das Dorf durch den Verlauf der Autobahn A 46 vom übrigen Stadtgebiet getrennt. Und zweitens endet Gladbach dort ziemlich abrupt vor dem großen Tagebau-Loch. Aber gerade diese beiden Tatsachen ermuntert die zirka 1000 Wanloer im südlichsten Teil der Stadt zu mehr fortschrittlichem Miteinander.

15 Vereine, wenn man einmal die Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt als solchen mitzählt, hat das Dorf. Seit Anfang 2018 gibt es einen ganz jungen: „Dorf Campus Wanlo“ nennt sich der Verein – und er ist gemeinnützig. Nicht alle Vereine und Gruppierungen in Wanlo haben eigene Räume für Versammlungen oder Veranstaltungen, aber nicht nur deshalb wurde von 22 engagierten Bürgern der Verein gegründet.

Info Gemeinnütziger Verein „Dorf Campus Wanlo“ Der Verein wurde 2018 gegründet. Mieter Als Mieter des Schulgebäudes hat der Verein eine Benutzungsordnung aufgestellt und parallel die bauordnungsrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen geschaffen, das ehemalige Schulgelände für die Dorfgemeinschaft zu öffnen.

Die selbst gestellte Aufgabe hieß, „die ehemalige Grundschule im Ortskern zu erhalten und zu einem generationsübergreifenden kulturellen und sozialen Mittelpunkt des Ortes umzuwandeln“. Vieles wurde schon in Eigenleistung fertiggestellt, aber einiges muss noch getan werden. Das „Wohnzimmer“, ein ehemaliger Klassenraum, ist bezugsfertig. „Unser Campus soll“, so Schriftführer Andreas Cichy, „den Menschen die Möglichkeit einer Teilhabe eröffnen.“ So wird aus der alten Schule nach und nach das Dorfgemeinschaftshaus.

Die Nutzung der ehemaligen Dorfschule ist eines der Ergebnisse des sogenannten Dorf-Innen-Entwicklungs-Konzeptes (DIEK), entstanden nach einer Reihe von Dorftreffs und Planungswerkstätten bereits im Juli 2015. Im Zuge einer Bürgerbeteiligung entstand bei zahlreichen Bürgern der Wunsch, die leerstehende Schule zu erhalten und einen generationsübergreifenden kulturellen und sozialen Dorfmittelpunkt für die Bewohner zu schaffen. Ziel: Wanlo soll auch in Zukunft für die junge Generation und Familien attraktiv bleiben. Einen Verein zu gründen war die geradezu logische Konsequenz. Denn er kann das gemeinnützige Engagement tragen und bündeln.

Stadtverwaltung und Verein ließen sich ein Nutzungs- und Finanzierungskonzept zunächst für einen Testbetrieb einfallen. Ein entsprechender Vertrag für eine zweijährige Nutzung wurde mit der Stadttochter EWMG ausgehandelt. „Ein Testbetrieb für zwei Jahre, bei dem wir als Verein die entsprechende Etage unentgeltlich zur Verfügung haben und für die Unterhaltskosten von jährlich etwa 3.500 Euro aufkommen müssen. Finanziert wird das durch Mitgliedsbeiträge und Spenden“, sagt Kassierer Bernhard Rösgen. Durch die Vermietung der Schule wird die neue Nutzung des Hauses sowie der Schulhoffläche als Dorfgemeinschaftshaus ermöglicht, um sie auch nach dem Testbetrieb vielleicht als Begegnungsort weiterzuentwickeln, eventuell dann mit der zweiten Etage.

Das zweieinhalbstöckige Haus bietet jetzt im ersten Stock als „neues Wohnzimmer Wanlos“ eine Plattform für eine Vielzahl von Projekten. Mit einem Trödelmarkt am 3. Oktober wurde bereits eine erste erfolgreiche Veranstaltung durchgeführt. Bis Ende des Jahres gibt es noch einen Weihnachtsmarkt, am 7. Dezember, sowie ein Konzert der Thomas Mentsches Band am 15. Dezember.

In einem weiteren Raum wird Interessierten eine offene Werkstatt (Makerspace) angeboten. Angeschlossen ist ein Repair Café, in dem kaputte Dinge repariert werden können. Dafür wurde bereits einiges an Werkzeug und Material gespendet.