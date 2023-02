Öffentlicher Dienst in Mönchengladbach Verdi ruft erneut zum Warnstreik auf

Der öffentliche Dienst soll am Dienstag, 28. Februar, in Mönchengladbach weitgehend stillstehen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zwei Wochen nach der jüngsten Arbeitsniederlegung erneut zum Warnstreik aufgerufen, wie Verdi am Freitag mitteilte. Betroffen seien „alle Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung“ unter anderem in Mönchengladbach, sowie der NEW, des Niersverbandes und erstmals auch der Agentur für Arbeit. Ebenfalls in den Streik eintreten werden laut Verdi die Tarifbeschäftigten des Theaters Mönchengladbach und Krefeld. In Mönchengladbach werde am Dienstag mit der GEM auch der örtliche Müllentsorger bestreikt, teilte Verdi mit. Die Straßenreinigung sowie die Müllabfuhr würden dann nur marginal stattfinden. „Aufgrund der Dynamik der Tarifrunde könnten sich noch weitere Betriebe dem Streik am Dienstag anschließen“, hieß es.