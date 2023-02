Öffentlicher Dienst in Mönchengladbach Linienbus-Verkehr fällt wegen Warnstreik aus

Der öffentliche Dienst soll am Dienstag, 28. Februar, in Mönchengladbach weitgehend stillstehen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zwei Wochen nach der jüngsten Arbeitsniederlegung erneut zum Warnstreik aufgerufen, wie Verdi am Freitag mitteilte. Betroffen seien „alle Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung“ unter anderem in Mönchengladbach, sowie der NEW, des Niersverbandes und erstmals auch der Agentur für Arbeit. Inzwischen ist klar: Der gesamte Linienbus-Verkehr der NEW in Mönchengladbach fällt am kommenden Dienstag wegen des Warnstreiks aus. Die Kundencenter am Europaplatz und am Marienplatz bleiben zu. Auch der Schulbusverkehr sei betroffen, teilte ein NEW-Sprecher mit. In Viersen sei mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Was mit den Schwimmbädern ist, bleib zunächst offen.