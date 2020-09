Nahverkehr in Mönchengladbach : Busfahrer streiken am Dienstag

Busfahrer streiken am Dienstag

Nahverkehr in Mönchengladbach

Der öffentliche Nahverkehr wird am Dienstag auch in Mönchengladbach bestreikt. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Die Gewerkschaft ver.di ruft für Dienstag, 29. September, Arbeitnehmer im Öffentlichen Nahverkehr zum Streiken auf. In Mönchengladbach fahren an diesem Tag keine Busse – weder im Linien- noch im Schulbusverkehr.

Der Streik soll laut Mitteilung der NEW den ganzen Tag andauern. „Eltern, deren Kinder im Regelfall mit dem Schulbus fahren, müssen an diesem Tag eine andere Beförderungsmöglichkeit suchen“, heißt es in der Mitteilung.