Arbeitskampf in Mönchengladbach Verdi ruft erneut zu Warnstreiks auf

In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst wird der Freitag der sechste Tag und der Montag der siebte Tag mit Warnstreiks in Mönchengladbach seit Mitte Februar sein. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber ein Lohnplus von 500 Euro für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Arbeitgeber haben eine Erhöhung der Entgelte von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten angeboten plus eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Raten von 1500 und 1000 Euro.