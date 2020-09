Im Landgericht Mönchengladbach gefunden : Verdächtiges Kuvert im Gericht enthielt Tabakbeutel

Feuerwehrleute in Schutzanzügen hatten am Mittwoch das verdächtige Kuvert aus dem Gerichtsgebäude geholt. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Der Inhalt des Umschlages, der Mittwoch einen Großeinsatz am Landgericht Mönchengladbach ausgelöst hat, war harmlos: Das verdächtige Kuvert enthielt Zigarettenpapier, Filter und Tabakbeutel.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Da der Umschlag an niemanden adressiert war, nehmen die Ermittler an, dass jemand im Briefkasten des Gerichts seinen Müll entsorgt hat.