Ermittlungen in Mönchengladbach : Verdächtiger Fund versetzt Polizei in Alarmbereitschaft

In Mönchengladbach-Neuwerk suchten Polizisten nach einem verdächtigen Fund die Gegend ab. Foto: Jessica Rixkens

Mönchengladbach In der Nähe des Krankenhauses wurde eine menschliche Plazenta und eine Hose mit Blutanhaftunngen entdeckt. Was es damit auf sich hat, will die Polizei jetzt klären.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

N Die Polizei ist seit Dienstagmittag im Bereich des Krankenhauses Neuwerk im Einsatz. Der Grund: Es wurden eine offenbar menschliche Plazenta und eine Hose mit mutmaßlichen Blutanhaftungen gefunden. Gegen 12 Uhr wurde die Polizei über den Entdeckung informiert und hat unverzüglich die Ermittlungen vor Ort und Suchmaßnahmen nach möglicherweise weiteren verdächtigen Dingen aufgenommen.

Dazu waren zahlreiche Beamte der Polizei Mönchengladbach inklusive der Einsatzhundertschaft mit Suchmaßnahmen rund um die Fundstelle betraut, so ein Polizeisprecher. Auch Diensthunde kamen zum Einsatz. Die Ermittlungen und Suchmaßnahmen hatten bis zum Abend nicht zur Aufklärung der Hintergründe geführt.

„Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Plazenta nach einer Entbindung eines Säuglings im dortigen Krankenhaus nur unsachgemäß entsorgt wurde“, so der Polizeisprecher.

Aus polizeilicher Sicht sind unterschiedliche Szenarien für diesen ungewöhnlichen Fund möglich: Unter anderem sei denkbar, dass jemand ein Kind zur Babyklappe des Krankenhauses Neuwerk bringen wollte und sich dann doch anders entschieden hat.

Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit: Sie appelliert an möglicherweise überforderte Eltern, sich Hilfe suchend an die Polizei oder medizinische Einrichtungen zu wenden.

Außerdem fragt die Polizei: Wer kann sachdienliche Hinweise auf Personen geben, die möglicherweise als Eltern eines frisch geborenen Säuglings infrage kommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter 02161 290 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.