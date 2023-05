Rückstände aus dem Zweiten Weltkrieg? Verdacht auf Kampfmittelfund am Geroweiher

Die Bauarbeiten sind im Zuge der Vergrößerung des Geroweihers nötig. So soll die Wasserfläche von 3800 auf 5000 Quadratmeter wachsen. An zwei Ufern sollen neue Sitzgelegenheiten geschaffen werden – am Geroplatz als Steinstufen, auf der anderen Seite als Holzponton. Der Kinderspielplatz soll modernisiert, der Sportplatz in einen höher gelegenen Bereich verlegt werden. Eine Sitzgelegenheit, ein naturnahes Blumenbeet und ein Weg sollen den historischen Verlauf der Stadtmauer nachempfinden. Parallel zur Hittastraße ist ein Radweg vorgesehen.