Kolumne Der Verbraucherschützer : Amazon Marketplace – Grenzen der Bequemlichkeit?

Weltweit einkaufen und die Ware per Paket liefern lassen, das ist dank Online-Handel möglich. Doch die Verbraucher sollten umsichtig sein. Foto: dpa/Tom Weller

Mönchengladbach Unser Autor warnt vor dubiosen Verkäufern, die Waren über den Amazon Marketplace anbieten und gibt Tipps, wie man beim Online-Kauf fiese Fallen erkennen kann.

Von Sebastian Dreyer

Es ist schon bequem: Einmal eingeloggt, hat man Zugriff auf ein schier endloses Angebot an Produkten. Versandadresse und Kontoinformationen sind hinterlegt, und das Paket ist nur noch einen Klick entfernt. Gut die Hälfte des deutschen Onlinehandels wird über Amazon abgewickelt. Viele schätzen den unkomplizierten Bestellvorgang, die Produktbewertungen, den Kundenservice und auch den vertrauenerweckenden, milliardenschweren Vertragspartner im Hintergrund. Dabei verkennen viele Verbraucher, dass Amazon weit mehr ist als ein Online-Versandhändler. Amazon ist auch ein Marktplatz, auf dem sich Händler aus aller Welt tummeln. Und diese erwirtschaften auf dem „Amazon Marketplace“ 58 Prozent des Waren-Umsatzes von Amazon, weltweit circa 160 Milliarden US-Dollar.

Wenn Mönchengladbacher wegen rechtlichen Problemen bei Amazon-Käufen bei uns Rat suchen, sind meistens die Marketplace-Händler betroffen. Diese profitieren vom großen Vertrauen, das dem Online-Händler entgegengebracht wird. Aber zu Recht? Unsere Erfahrungen in der Beratung zeigen, dass der Kundenservice der Marketplace-Händler sehr unterschiedlich ausfällt und öfter nicht so reibungslos abläuft, wie das bei einem Einkauf bei Amazon erwartet wird. Eine aktuelle Stichprobe der Verbraucherzentrale NRW hat zudem gezeigt: Marketplace-Händler bieten die gleichen Produkte auf eigenen Internetseiten häufig günstiger an. 98 von 100 gesichteten Waren gab es im Händlershop billiger.

Ein weiteres Problem sind sogenannte Fake-Shops. Diese bieten ihre Produkte oft konkurrenzlos günstig an. Sie haben meist keine oder wenige, in schlechtem Deutsch verfasste Bewertungen, und im Bestellvorgang wird häufig auf eine E-Mail-Adresse oder „alternative Bezahlmethode“ hingewiesen. Wenn Sie darauf hereinfallen und den Kaufpreis direkt überweisen, ist das Geld in aller Regel verloren. Denn Amazons A-Z-Garantie greift nur, wenn man den Kauf über Amazons Bezahlsystem abwickelt. Bei der Auswahl eines Marketplace-Händlers sollte man genauso sorgsam wie bei jedem anderen Online-Shop sein. Ein seriöses Impressum mit Kontaktmöglichkeiten und eine Anschrift im deutschen oder europäischen Rechtsraum sollte man voraussetzen. Denn der Händler ist ja nicht nur für den Versand der Ware, sondern auch für mögliche Gewährleistungsansprüche verantwortlich.

Dass manche Bewertungen von zum Beispiel chinesischen Billigprodukten nicht echt sein dürften, wird vielen bekannt sein. Weniger bekannt ist, dass auch die Suchergebnisse beeinflusst werden können. In meinem eigenen Bekanntenkreis wurde versucht, Jugendliche über Social Media als „Produkttester“ zu akquirieren. Der Job: Bei Amazon Waren bestellen, bewerten und so die Suchergebnisse beeinflussen. Was vorne landet, wird auch mehr verkauft. Für Verbraucher gilt daher: Auch beim Shopping nicht immer den bequemsten Weg gehen.