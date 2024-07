Betrugsmasche Verbraucherberatung warnt vor falschen AOK-Mails

Im Zweifel Krankenkasse kontaktieren Versicherte, die sich unsicher sind, sollten ihre Krankenkasse anrufen und fragen, ob ihre Karte wirklich getauscht werden muss. Die echte Telefonnummer steht oft auf der Krankenkassenkarte oder ist auf der Homepage der Krankenkasse zu finden. Um auf die Homepage zu gelangen, sollten Versicherte die Internet-Adresse ihrer Krankenkasse in die Adressleiste eines Browsers eingeben – nicht in eine Suchmaschine. Denn, so warnt die Verbraucherberatung: „Dort könnten Kriminelle durch Werbeanzeigen eine falsche Nummer angeben und in eine weitere Falle locken.“