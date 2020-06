Gefahr für Tiere in Mönchengladbach : Verbotener Heckenschnitt stört Brutzeit von Vögeln

Die beschnittene Hecke zwischen Hütz und Eiger. Foto: Hajo Siemes

Mönchengladbach Zwischen März und Oktober dürfen nur sogenannte Pflegeschnitte an Hecken vorgenommen werden. Werden sie weiter heruntergeschnitten, können wichtige Brutplätze von Vögeln zerstört werden. Ein solcher Fall ist in Giesenkirchen aufgetreten.

Es sieht aus wie nach einem wüsten Sturm: Gestrüpp liegt am Boden, die Äste der Hecke hängen abgebrochen und ungleichmäßig durcheinander. Die Ursache ist jedoch kein Unwetter, sondern wohl menschliches Eingreifen.

Das zumindest vermuten Hajo Siemes und Reiner Brenner, die die Hecke zwischen Hütz und Eiger auf städtischem Gelände in der Hand eines Pächters entdeckt haben. Sie meldeten den Vorfall der Stadt. Denn: Mit der Beschneidung der Brombeerhecke wurden vermutlich Brutplätze von Vögeln zerstört. „Die Vögel sind auf solche Hecken angewiesen“, erklärt Hajo Siemes, Experte für Umweltfragen bei den Grünen. „Die exzessive Landwirtschaft lässt auf den Ackern kaum Platz für Vögel und Brutstätten“, sagt er weiter. Deswegen suchten die Tiere alternative Stellen, beispielsweise in Hecken. „Die sind unheimlich wichtig in diesen Landschaften“, sagt Reiner Brenner, Mitglied im Naturschutzbund Deutschland (Nabu). In einer Brombeerhecke wie der in Giesenkirchen würden beispielsweise die Goldammer, die Singdrossel, die Heckenbraunelle oder der Dompfaff brüten. „Letzterer ist eine eher seltene Vogelart hier“, so Brenner.

Die beiden Männer ärgern sich über den Heckenschnitt in Eiger. Die Vögel seien ihren Fressfeinden dadurch ungeschützt ausgeliefert. Außerdem habe der Schnitt vermutlich Nester zerstört. Solche Störungen in der Brutzeit tragen zum Artensterben bei, sagt Brenner. Das habe schwere Auswirkungen auf die Natur. „Wir können uns das zu dieser Zeit nicht mehr leisten“, warnt er. „Wenn solche Hecken wild wachsen, meinen Leute, das sieht nicht schön aus“, sagt Siemes. „Da sagt man: Ist ja nur Natur, ist nicht so wichtig. Für uns ist es aber wichtig, dass Umweltschutz seinen Platz findet.“ Den hat dieser konkrete Fall im Bundesnaturschutzgesetz. Paragraph 39 verbietet das Abschneiden von Hecken, Bäumen oder Gebüschen von März bis Oktober, also in der Brutzeit der Vögel.