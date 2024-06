Nach der Teillegalisierung Kiff-Verbot in Gladbachs Clubs und Bars – mit Ausnahmen

Dass sich auch vor der Teillegalisierung zum April der ein oder andere Altstadt-Besucher einen Joint angezündet hat, ist ein offenes Geheimnis. Mit dem neuen Cannabis-Gesetz ist das jetzt sogar erlaubt – allerdings nicht überall. Der Alte Markt und die Waldhausener Straße bleiben auch künftig in weiten Teilen Kiff-freie Zone. Das hat zwei Gründe: Die gesetzlich festgeschriebenen „Verbotszonen“ und – mindestens genau so wichtig – das von den Altstadtwirten verhängte Kiff-Verbot in ihren Betrieben.