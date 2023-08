Katastrophenschutz in Mönchengladbach Verbindungskommando der Bundeswehr hat nun eigenes Büro

Das sah auch Ordnungsdezernent Matthias Engel so. Das KVK, so Engel, trage seinen Anteil daran, dass 270.000 Menschen in der Stadt sicher leben können. Ein kleines Gastgeschenk zur Eröffnung überreichte Branddirektor Dietmar Grabinger, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, für den Schreibtisch des Oberstleutnants, nämlich einen originalen Einsatzwagen in der Modellauto-Variante, mit Logo des Landeskommandos NRW, der vorgesetzten Behörde für die Zivil-Militärische Zusammenarbeit.