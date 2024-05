Wahlkampf in Mönchengladbach Parteien stimmen auf die Europawahl ein

Am 9. Juni können zahlreiche Mönchengladbacher die Mitglieder des Europäischen Parlaments wählen. Im Vorfeld beschäftigen sich natürlich die Parteien in der Stadt mit dem Thema. Unter anderem veranstaltet so die FDP Nordrhein-Westfahlen am Samstag, 25. Mai, vor dem Hintergrund ihres Europawahlkampfes eine Kundgebung in Mönchengladbach. Sie findet laut Veranstaltern ab 11 Uhr auf der Hindenburgstraße zwischen Sinn und Maxmo-Apotheke statt. Im Mittelpunkt steht die Rede des NRW-Spitzenkandidaten Moritz Körner, der Vorsitzender der FDP im Europäischen Parlament und Generalsekretär der FDP NRW ist. Neben Körner steht auch der örtliche Kandidat zur Europawahl, Christian Rosseaux, auf der Bühne, heißt es in der Ankündigung.