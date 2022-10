Initiativkreis Mönchengladbach : Veranstaltung mit Nobelpreisträger Gérard Mourou wird verschoben

Mönchengladbach Der Vortrag vom renommierten Physiker wurde auf das kommende Jahr verschoben. Doch es kommen im Herbst noch weitere, hochkarätige Gäste nach Mönchengladbach.

Dass Nobelpreisträger sich quasi die Klinke in die Hand geben, wäre übertrieben: Aber ein- bis zweimal im Jahr sind diese hoch ausgezeichneten Wissenschaftler oder Literaten in Mönchengladbach zu Gast. Das ist ein Teil der Veranstaltungsserien des Initiativkreises, zu dem sich Unternehmer zusammengeschlossen haben, um den Standort und das Image Mönchengladbachs zu stärken. Dieses Jahr zum Beispiel begeisterte bereits die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller das Publikum in der Kaiser-Friedrich-Halle. Am 26. Oktober sollte der Physiknobelpreisträger Gérard Mourou folgen.