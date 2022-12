Was an den Weihnachtstagen geöffnet hat und was nicht Veränderte Öffnungszeiten um die Feiertage in Mönchengladbach

Wer am Zweiten Weihnachtsfeiertag einen Familienausflug ins Museum machen möchte, der kann das im Museum Abteiberg tun. Das hat am 26. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zwischen den Feiertagen hat es jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. An den Feiertagen selbst, also am 24., 25., und 31. Dezember und an Neujahr ist das Museum geschlossen.