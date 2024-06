Mönchengladbacher Stadtverwaltung Fachausschuss verabschiedet scheidenden Ordnungsdezernenten

Vertreter des Ausschusses für Feuerwehr, öffentliche Ordnung und Katastrophenschutz haben dem scheidenden Ordnungsdezernenten Matthias Engel (SPD) für seine Arbeit gedankt. Vor Sitzungsstart nutzte der Vorsitzende Michael Schmitz (CDU) die Chance, persönliche Worte an Engel, der eigentlich keine Verabschiedung wollte, zu richten: „Auch wenn man sich in der Sache nicht immer einig war, war es doch stets eine gute Zusammenarbeit mit konstruktiver Kritik“, lobte er dessen Art. Seinen Dank sprach er auch im Namen des Ausschusses und der früheren Vorsitzenden aus. Als Präsent gab es noch Bier von Bolten – denn Blumen habe Engel erst recht nicht gewollt, und das sei auch nicht so sein Stil, sagte Schmitz.