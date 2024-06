Raub in Odenkirchen Verabredung über Dating-App entpuppte sich als gemeine Falle

In der ersten Polizeimeldung am 21. Juni 2024, knapp 13 Stunden nach der Tat, war noch nicht viel bekannt geworden: Ein 28-Jähriger war in Odenkirchen überfallen worden. Drei Tatverdächtige flüchteten, einer von ihnen warf eine Pistole weg, ein Schuss löste sich. Eine Hubschrauber-Besatzung half bei der Fahndung aus der Luft. Später wurden zwei Männer (18 und 19 Jahre) festgenommen, die einen Tag später vom Richter in U-Haft geschickt wurden. Am Montag, 24. Juni, wurde nun ein dritter Tatverdächtiger festgenommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte er sich der Polizei gestellt. Auch er befindet sich nun ebenfalls in U-Haft.