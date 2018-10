Mönchengladbach: Venner Schützen spenden an DKMS

Mönchengladbach Beim Vogelschuss wurde Moritz Backer neuer Venner Schülerprinz. Tim Stormanns ist neuer Jungschützenmeister.

Der fünfte Venner Jungschützentag der St. Josef Bruderschaft Venn hatte wieder einiges zu bieten. Gestartet wurde der Jungschützentag mit der Jahreshauptversammlung der Schützenjugend in der Honschaft Alt-Venn. Nach den offiziellen Berichten standen die Wahlen an. So wurde auch das Amt des Jungschützenmeisters gewählt, wozu Tim Pütter nach acht Jahren nicht mehr antrat. Neuer Jungschützenmeister der St. Josef Bruderschaft Venn wurde Tim Stormanns aus der Honschaft Duis. Im Anschluss an die Versammlung setzte sich der Festzug durch die Venner Gassen Richtung Jugendheim in Bewegung, wo der Festplatz auf die Schützen wartete. Am Dorfkreuz der Honschaft Alt-Venn wurde Halt gemacht zum geistlichen Impuls. Auf dem Gelände des Jugendheims wurde der Schülerprinz für 2019 ermittelt. Eine ruhige Hand sowie ein gutes Auge bewies dabei Moritz Backer. Ihn werden begleiten Paul Jöris und Simon Roßbach.