Sonntagsparade in Mönchengladbach-Venn „Unsere Königshäuser sind Botschafter der Freude“

Der Haupttag der Kirmes in Venn ist der Sonntag, wenn sich etwa 750 Schützen zur Parade vor der Pfarrkirche versammeln – 500 eigene Teilnehmer und 250 aus den Gastbruderschaften Hardt, Hardterbroich, Hehn, Stadtmitte, Waldhausen und Windberg. Die anderthalbstündige Sonntagsparade mit den Vorbeimärschen des gesamten Zuges, der Ehrengäste und Hunderten an Zuschauern findet zu Ehren der Geistlichkeit statt. Pfarrer Horst Straßburger erteilte die Freigabe an Oberst Markus Brüggemann. Unterstützt wurde der Präses von GdG-Leiter Pfarrer Rüdiger Hagens und Pfarrer Karl-Heinz Bassy von der evangelischen Kirche.