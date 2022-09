Mensen in Mönchengladbach : Stadt führt „Veggie-Tag“ an Ganztagsschulen ein

Christiane Schüßler, Chloé Cattiaut und Mara und Nils (von rechts) präsentieren eines der vegetarischen Gerichte. Foto: Stadt Mönchengladbach

Mönchengladbach Alle sechs Wochen steht kein einziges Fleischgericht auf der Speisekarte der Mensen. Die Sozial-Holding ist überzeugt: Das kommt bei Schülern gut an. Über die Hintergründe der Entscheidung.

Täglich Fleisch essen – das ist ein Privileg unserer Gesellschaft, für eine ausgewogene Ernährung aber gar nicht nötig. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt als Orientierungswert 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche an. In der Realität übertreffen viele Menschen diese Menge aber deutlich. Dabei kann die Reduzierung des Fleischkonsums erheblich zum Klimaschutz beitragen. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Mönchengladbach jetzt einen „Veggie-Tag“ („veggie“ ist umgangssprachlich für „vegetarisch“) an den Ganztagsschulen eingeführt – auf Wunsch des Fachbereichs Schule und Sport sowie den Ganztagsschulen selbst.

Details zu dem Vorstoß hat die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung gegeben: Ab Anfang September wird es zusätzlich zum Pizzatag in den Schulmensen nun alle sechs Wochen ebenfalls einen vollständig fleischlosen Tag geben. Dann werden zwei von drei Menüs vegetarisch und das dritte sogar vegan sein. Schon jetzt sei täglich eines der drei Menüs fleischlos. „Mit dem regelmäßigen Veggie-Day möchten die Beteiligten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und den Schülerinnen und Schülern zeigen, dass auch fleischlose Mahlzeiten lecker und nahrhaft sein können“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die etwa 1300 Schulessen an insgesamt 18 Standorten mit 23 Schulen liefert die städtische Sozial-Holding. Die Mitarbeiter der Stadttochter bereiten die Mahlzeiten in Hardterbroich zu und transportieren diese ohne langes Warmhalten an die Schulmensen. Dabei wird nach Angaben der Stadt das „Cook & Chill“-Verfahren angewandt, bei dem das Essen nach der Zubereitung schnellgekühlt wird, wodurch Vitamine und wichtige Nährstoffe besser erhalten bleiben.

Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der Sozial-Holding, sieht in dem „Veggie-Tag“ ein sinnvolles Angebot mit viel Potenzial: „Wenn der ‚Veggie-Tag‘ gut angenommen wird, können wir uns sehr gut vorstellen, ihn häufiger anzubieten“, sagt Wallrafen. Einen Probetag habe es bereits im Juni gegeben, jetzt wird das Angebot zur Regelmäßigkeit. Es soll Signalwirkung haben, sagt Wallrafen.

Jetzt schon bestellen etwa ein Viertel aller Schüler in den Mönchengladbacher Schulmensen vegetarische Gericht, die teils sogar vegan sind, ohne explizit so gekennzeichnet zu sein, berichtet der Geschäftsführer der Sozial-Holding. „Deshalb sind wir motiviert, mit dem ‚Veggie-Tag‘ noch einen Schritt weiter zu gehen.“ Dazu kommt, dass das Essen in der Schulmensa nach Angaben von Jan Funken, Schulleiter des Math.-Nat-Gymnasiums, von Jahr zu Jahr besser angenommen werde. Teil dessen ist auch, dass Schüler oder deren Eltern das Essen online bestellen und bezahlen können. Dabei haben sie die Möglichkeit, alle Komponenten einzeln auszuwählen. Die Essensausgabe funktioniert kontakt- und bargeldlos mit einem Chip.

Die Annahme, dass Gerichte dadurch teurer werden, dass sie vegan oder vegetarisch sind, weist Wallrafen deutlich zurück: „Gutes Fleisch und Bio-Produkte sind teuer. Aber vegan und vegetarisch sind keine Preisfrage“, sagt der Sozial-Holding-Chef, der den zunehmend aufgeklärteren Umgang der Schüler mit dem Thema Essen und dessen Herkunft bemerkenswert findet.