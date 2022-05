Mönchengladbach Jubiläum VdK Odenkirchen : Seit 75 Jahren helfend an der Seite der Menschen

Seit 75 Jahren helfend an der Seite der Menschen

Mönchengladbach Der Ortsverband Odenkirchen des Sozialverbands VdK feierte Jubiläum. Er ist der größte im Kreisverband und sogar älter als der Landesverband.

Vorsitzender Peter Langenberg freute sich über die große Zahl an Gästen. So begrüßte er neben Oberbürgermeister Felix Heinrichs auch die beiden Bundestagsabgeordneten Gülistan Yüksel (SPD) und Günter Krings (CDU), den scheidenden SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Willi Körfges, den Bezirksvorsteher Ulrich Elsen, den Präsidenten des Stadtsportbundes Wolfgang Rombey und die frisch gewählte Landtagsabgeordnete Vanessa Odermatt (CDU). Alle Gastredner gingen in ihren Grußworten auf die Bedeutung des VdK-Sozialverbandes ein und würdigten die überwiegend ehrenamtliche Arbeit der Mitarbeiter.