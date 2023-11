Einsatz für Menschen mit Behinderungen 2000 Euro Spende zum 75-jährigen Bestehen des VdK Neuwerk

75 Jahre ist der VdK-Ortsverband Neuwerk/ Lürrip alt. Zum Jubiläum gratulierten in den Räumen der Awo-Begegnungsstätte in Neuwerk bei einer Feier viele Gäste aus der Pfarre, Bruderschaften, Vereinen und Politik. Und natürlich gab es zu diesem besonderen Anlass auch Geschenke. Dagmar Pardon-Neuenhaus, Vorsitzende des VdK-Ortsverbands, nahm von der Vertreterin der Stadtsparkasse in Neuwerk, Stefanie Gotzens, einen Spendenscheck über 2000 Euro entgegen. Bezirksvorsteher Volker Küppers brachte eine weitere Spende von 500 Euro mit, gesammelt von den Neuwerker Vereinen und von Küppers auf den runden Betrag aufgestockt.