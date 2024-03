Prozess am Landgericht Mönchengladbach Vater lässt eigene Kinder im Wald verwahrlosen

Alle drei Kinder befinden sich seitdem in der Obhut des Jugendamtes. Der Vater kam in Haft. Der Prozess am Landgericht gegen ihn wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht und Misshandlung von Schutzbefohlenen beginnt am Montag, 11. März, um 9.30 Uhr. Schon am ersten Verhandlungstag sollen Zeugen gehört werden. Insgesamt sind bislang drei Prozesstage angesetzt.