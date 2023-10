Beschwerde der Grünen in Mönchengladbach Immer wieder Vandalismus am Bahnhof Wickrath

Sonderlich einladend ist das Gebäude am Wickrather Bahnhof nicht. Und auch die beiden Bahnsteige können mitunter eher abschrecken. Denn wie Reinhold Giesen (Grüne) in einer Anfrage aus der Bezirksvertretung West bemängelt, komme es immer wieder zu „Vandalismus und Vermüllung am Bahnhof Wickrath“. Von März – als Giesen das Thema bereits auf den Plan rief – bis August – als er es erneut tat – habe sich die Situation „noch extrem verschlimmert“. Und er nennt Beispiele.