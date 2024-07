Minispielfeld in Mönchengladbach Vandalen stehlen 40 Quadratmeter Kunstrasen

Entsetzen bei Kindern und Jugendlichen, bei der Stadt und der Borussia-Stiftung: Das gerade neu eröffnete Kunstrasen-Minispielfeld in der Parkanlage an der Hehner Straße ist so beschädigt worden, dass es erst einmal unbespielbar bleibt. Das meldet die Stadt am Dienstag (30. Juli 2024). Demnach haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch, 24. Juli, auf Donnerstag, 25. Juli, etwa 40 Quadratmeter aus dem neuen Kunstrasenteppich herausgeschnitten und entwendet.