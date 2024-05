Zeugensuche in Mönchengladbach Van, Sprinter und Sattelzug gestohlen

In einem weiteren Fall haben Diebe in der Nacht zu Samstag, 4. Mai, einen schwarzen Mercedes-Benz (Sprinter) am Windmühlenweg gestohlen. Das Fahrzeug befand sich nach Angaben eines Zeugen am Freitag gegen 18.30 Uhr noch geparkt vor einer Garage. Das Fehlen des Transporters fiel am nächsten Tag gegen 10 Uhr auf. Bei dem Sprinter handelt es sich um einen Firmenwagen mit der Aufschrift Glaswerk an den Seiten.