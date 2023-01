Gastronomie in Mönchengladbach Wie sich das „van Dooren“ neu aufstellt

Wenn Kathrin Beltermann auf die vergangenen drei Jahre zurückblickt, freut sie sich immer noch über ihre Entscheidung, ihren früheren Job gegen die Selbstständigkeit in der Gastronomie getauscht zu haben. „Ich mache das mit Herzblut und bereue nichts“, sagt die 48-Jährige. Dabei könnte man es ihr nicht verdenken, wenn sie zwischendurch ans Aufgeben gedacht hätte. Denn kaum hatte sie mit ihrer Geschäftspartnerin im Februar 2020 das „van Dooren“ am Schillerplatz eröffnet, begann die Pandemie. Inzwischen hat sie Lockdowns, Lieferengpässe, Inflation und Energiepreissteigerungen erlebt. An ihrem Optimismus hat das nichts geändert. Auch nicht, als sich ihre Geschäftspartnerin aus privaten Gründen entschied, das gemeinsame Unternehmen zu verlassen, um zurück in die Modebranche zu gehen. Seit Beginn des Jahres führt Kathrin Beltermann das „van Dooren“ alleine.