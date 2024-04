Buchvorstellung in der Zentralbibliothek So vielfältig ist jüdisches Leben

Auf Einladung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit sprach Uwe von Seltmann, Autor des Buches „Wir sind da! 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, in der Zentralbibliothek. Im kurzen Exkurs in die weit zurückliegende Vergangenheit stellte er fest: Als 321 erstmals Juden auf deutschem Boden erwähnt wurden, war an das Staatsgebilde Deutschland noch nicht zu denken. Da ein möglichst reales Bild von 1700 Jahren „der Quadratur des Kreises“ gleichkomme, orientierte sich der Referent vor allem am deutschen Judentum der Gegenwart. Dabei ergebe sich zum Beispiel die Frage, ob ein „normales jüdisches Leben“ möglich ist in dem Land, das für sechs Millionen ermordete Juden verantwortlich ist. „Das Judentum hat viele Gesichter. Daher war es mir wichtig, viele Menschen zu porträtieren“, sagte der Autor, der evangelische Theologie studiert hat, zeitweise in Jerusalem und Krakau lebte.