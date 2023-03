„Grundlos gewalttätig und eindeutig sadistisch“ Kindesmisshandlung im Corona-Lockdown – Vater verurteilt

Weil er seine beiden Kleinkinder schwer misshandelt haben soll, ist ein 25-Jähriger aus Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach am Mittwoch zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Bereits im September 2021 hatte ihn die Erste Jugendkammer des Landgerichts für insgesamt 28 Fälle der Misshandlung von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit schwerer, gefährlicher sowie vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in gleicher Höhe verurteilt. Der Angeklagte legte Revision ein, und der Bundesgerichtshof hob das Urteil im Hinblick auf die verhängte Strafe auf und verwies das Verfahren an eine andere Jugendkammer des Landgerichts. Der Sachverhalt, den die Kammer seinerzeit festgestellt hatte, wurde hingegen bestätigt.