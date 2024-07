Prozess in Mönchengladbach Berater betrügt Bank-Kunden um über eine Million Euro – Urteil gefallen

Er missbrauchte das Vertrauen langjähriger Kunden und das seiner Kollegen und ergaunerte so über einen knapp vierjährigen Zeitraum über eine Million Euro. Das sah das Landgericht als erwiesen an: Wegen Betrugs in 44 Fällen, davon 43 gewerbsmäßig, sowie Urkundenfälschung wurde ein 53-jähriger ehemaliger Vermögensberater aus Mönchengladbach am Mittwoch vor dem Schöffengericht zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Über 916.000 Euro unterliegen der Werteinziehung.