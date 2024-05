Prozess in Mönchengladbach um verwahrloste Kinder Beim Urteil hielt der Angeklagte die Bibel in der Hand

Ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnlicher Prozess ist am Mittwoch mit einer Verurteilung des 50-jährigen Angeklagten aus Mönchengladbach zu Ende gegangen. Nicht nur die Vorgeschichte, auch das Auftreten des Angeklagten während der insgesamt fünf Verhandlungstage selbst war nicht alltäglich. Am ersten wie auch am letzten Tag betrat der Familienvater, dem die Misshandlung seiner drei Kinder (geboren 2014, 2015 und 2017) sowie die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht zu Last gelegt wurde, den Gerichtssaal mit einer Bibel in der Hand, bezog sich inhaltlich mehrfach auf die Heilige Schrift. Im Verlauf des Prozesses wollte er erst den Richter und später seinen Verteidiger austauschen lassen. Beides wurde ihm verwehrt.