Landgericht Mönchengladbach Urteil im Prozess nach Kindesmisshandlung

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen sowie der Tötung eines Wirbeltieres ist ein 41-jähriger Angeklagter am Donnerstag zu zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. In diese Strafe wurde eine Geldstrafe mit einbezogen, die der Mann nicht bezahlt hatte. Daher war er während des laufenden Prozesses in Haft gekommen.