Landgericht Mönchengladbach setzt weitere Prozesstermine an: Campingplatz-Mord: Urteil im Frühjahr

Mönchengladbach Das LKA wertet mit einer speziellen Software Handydaten der Angeklagten aus. Die Speicher waren gelöscht worden. Deshalb dauert die Beweisaufnahme länger. Eine 52-Jährige soll ihren Lebensgefährten umgebracht haben.

Am Dienstag wurde der Prozess vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts um den Campingplatz-Mord fortgesetzt. Ramona K. (52) aus Neuss wird Mord, ihrem Sohn Adriano K. (21) aus Viersen sowie Konstantin K. (23) und Tim S. (24) gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Mutter und Sohn sollen die beiden Mönchengladbacher angestiftet haben, dem Lebensgefährten der 52-Jährigen einen „Denkzettel“ zu verpassen, da dieser die Frau misshandele. Die Männer sollen das spätere Opfer am 18. Januar auf dem Campingplatz „Laarer Forst“ in Niederkrüchten mit Pfefferspray, Faustschlägen sowie einem Teleskopschlagstock attackiert haben und dann geflohen sein. Anschließend soll Ramona K. das Opfer mindestens zweimal mit einem Pflasterstein auf den Kopf geschlagen haben, der Mann starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Um das Ganze wie einen Raubmord aussehen zu lassen, entwendete sie einige Wertgegenstände aus dem Wohnwagen.