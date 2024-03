Frühjahrsputz in Mönchengladbach Mehr als 25 Jahre im Einsatz für eine saubere Nachbarschaft

In Hardt wird es in den kommenden Wochen wieder sauberer sein, wenn Ursula van Ool zusammen mit Claudia Beines und Gabi Mestrom mit dem ihrem Frühjahrsputz fertig ist. Offiziell findet die Müllsammelaktion von GEM, Rheinischer Post und Sparkasse Mönchengladbach erst am 16. März statt, Ursula van Ool und ihre Mitstreiterinnen beginnen jedoch früher. „Wir fangen immer nach Karneval schon an“, sagt die 69-Jährige. Insgesamt 15 Stunden und mehr sind die ehrenamtlichen Müllsammlerinnen nach eigenen Angaben pro Jahr mit Eimern, Handschuhen und Greifzange unterwegs. Auch als die Aktion in den Coronajahren zwischen 2020 und 2022 ausfallen musste, schnappte sich die ehemalige Krankenschwester zusammen mit ihren Mitstreiterinnen Handschuhe und Müllbeutel und räumte in der Hardter Nachbarschaft auf.