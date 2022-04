Chefärztin in Mönchengladbach : Ursula Nestle berät Bund zum Strahlenschutz

Prof. Ursula Nestle arbeitet in den Kliniken Maria Hilf und ist ehrenamtlich Mitglied der Strahlenschutzkommission des Bundes. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die in den Kliniken Maria Hilf tätige Professorin gehört einer Kommission an, die auch zu Fukushima und Tschernobyl gefragt wurde.

Von Angela Wilms-Adrians

Bei einer Katastrophe mit radioaktiver Strahlung käme Prof. Ursula Nestle nicht unmittelbar zum Einsatz. Aber das Wissen der Chefärztin der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie an den Kliniken Maria Hilf zu solchen Themen ist durchaus gefragt. Im Ehrenamt zählt Nestle nämlich zum Experten-Gremium der Strahlenschutzkommission (SSK), die das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz bei Fragen zum Schutz vor den Gefahren von ionisierender und nicht ionisierender Strahlung berät. Kürzlich war das Gremium wegen des Krieges in der Ukraine eingebunden zur Klärung der Situation um den stillgelegten Reaktor in Tschernobyl. Die Experten konnten Entwarnung geben. „Es gibt ein System, wo wir Gewehr bei Fuß stehen, um eine Expertise zu geben. Wir würden aber keine Strahlenbelastung messen. Das machen Kräfte vor Ort“, erklärt die Ärztin. Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima sollte das Gremium klären, welche Lehren aus dem Unfall gezogen werden können.

Klingt spannend für den Laien, gleichwohl sagt Nestle: „Die Mitgliedschaft in der Strahlenschutzkommission ist an einen beratenden Einsatz gebunden und ein eher trockenes Thema.“ Die Strahlenschutzkommission sei ein bisschen vergleichbar mit der Ständigen Impfkommission oder den Wirtschaftsweisen, die Empfehlungen geben. Es gehe zum Beispiel darum, ob EU-Normen umgesetzt werden und EU-Recht in deutsches Recht übersetzt wird. „Die Kommission berät in fachlichen Fragen, doch der Gesetzgeber legt den Rahmen mit Gesetzen fest“, erklärt Nestle. Sie ist eine von drei stellvertretenden Vorsitzenden und zurzeit die einzige Ärztin im Vorstandskleeblatt, das auf einem rotierenden System beruht.

Info Um welche Arten von Strahlung es geht Ionisierende Strahlung kann laut Bundesamt für Strahlenschutz „technisch erzeugt werden (Röntgenstrahlung) oder entstehen, wenn bestimmte Atomkerne radioaktiv zerfallen (Alpha-, Beta-, Gamma- und Neutronenstrahlung). Wenn sich bestimmte Atomkerne ohne äußere Einwirkung von selbst in andere Kerne umwandeln und dabei energiereiche Strahlung (ionisierende Strahlung) aussenden, nennt man diese Eigenschaft Radioaktivität.“ Nichtionisierende Strahlung So werden elektromagnetische Felder, die keine Ionisationsvorgänge an Atomen oder Molekülen auslösen können, bezeichnet. Dazu gehören statische elektrische und magnetische Felder (z. B. Erdmagnetfeld), niederfrequente elektrische und magnetische Felder (z. B. Wechselstrom), hochfrequente elektromagnetische Felder z.B. Radio- und Mikrowellen, optische Strahlung (z. B. Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, UV-Strahlung).