Pächterwechsel in Mönchengladbach Im „van Dooren“ beginnt eine neue Zeit

Mönchengladbach · Seit Anfang April führen Ursula und Philipp Beschi das Café am Schillerplatz. Das Ehepaar ist in der Branche bekannt. In Erkelenz führen sie das Restaurant „Villa Gilla“. Wie es nun in Mönchengladbach weitergeht, und warum das „van Dooren“ beinahe einen neuen Namen bekommen hätte.

14.05.2024 , 12:00 Uhr

Ursula und Philipp Beschi haben das „van Dooren“ am Schillerplatz übernommen. Foto: Garnet Manecke

Von Garnet Manecke