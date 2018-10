Mönchengladbach: Ursache des Fischsterbens noch nicht geklärt

Mönchengladbach Wasserproben hatten keine Auffälligkeiten gezeigt. Weil der Gladbach in die Niers mündet, soll auch dort nachgesehen werden, ob es weitere tote Tiere gibt. Der Niersverband ist seit Sonntag eingeschaltet.

Weil der Gladbach in erster Linie durch Regenwasser gespeist wird und es in diesem Sommer kaum Niederschlag gab, war nur wenig Wasser in dem Bachlauf. „Alleine das bedeutet schon Stress für die Tiere“, sagte Rütten. Die toten Fische waren am Sonntag in der Nähe der Mündung zur Niers von Spaziergängern entdeckt worden. Die NEW habe den Auftrag, die Kadaver zu entfernen. Auch der Niersverband ist eingeschaltet. Er will überprüfen, ob es im Mündungsbereich und im weiteren Verlauf der Niers noch mehr tote Fische gibt. Die Feuerwehr hatte am Sonntag gemeldet, dass die verendeten Tiere Verfärbungen der Schleimhaut aufwiesen. Außerdem hatte es nach Auffassung von Umweltexperten stark nach Abwasser gerochen. Zeugen sagten, dass sich der Gladbach bereits am Samstag verfärbt habe.