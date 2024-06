Termin-Not beim Bürgerservice Mönchengladbach Pass abgelaufen? So geht’s trotzdem in den Urlaub

Die Situation in den Meldeämtern der Stadt ist seit Monaten ein Ärgernis. Einen Termin zu bekommen, um Reisepass oder Personalausweis zu beantragen, ist fast wie ein Sechser im Lotto. Manche versuchen es seit etlichen Wochen, stehen mitten in der Nacht auf, in der Hoffnung doch noch einen freien Online-Termin auf der Service-Seite der Stadt zu finden, oder sie nehmen stundenlanges Warten bei den freien Sprechzeiten in Kauf. Was man jetzt wissen muss, damit die Sommerreise deshalb nicht zum Desaster wird.