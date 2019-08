Mönchengladbacher wundern sich über Straßenschild : Ups, aus Villenstraße wurde Villestraße

Mönchengladbach Da wunderten sich die Anwohner: Mit dem neuen Straßenschild bekamen sie auch einen neuen Straßennamen.

Über zwei Jahre war die Burggrafenstraße eine Großbaustelle. Jetzt ist die Straße frisch saniert und wieder freigegeben. Dazu gab es in der vergangenen Woche auch noch neue Schilder. Und plötzlich wohnte Andrea Pausch auf einer Straße mit anderem Namen. „Hoppla, da fehlt doch etwas“, dachte sie sich und schickte uns ein Foto. Aus der Villenstraße wurde Villestraße. So steht es auf dem Schild an der Straßenecke Burggrafenstraße/Villenstraße. Schlemihl aus der Sesamstraße würde der Stadt jetzt wohl gerne ein „n“ verkaufen. Braucht er aber nicht. Die Stadttochter Mags wird das Schild zeitnah austauschen, „vielleicht schon am Dienstag“, wie es aus der städtischen Pressestelle hieß. Da sei einfach ein Fehler passiert. Die Villenstraße heiße auch weiterhin Villenstraße, auch wenn es in dem Gebiet gar keine Villen gibt.