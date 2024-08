Festnahme in Mönchengladbach Untersuchungshaft für Fahrraddieb

Die Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam und übergaben ihn an die Ermittler der Kriminalpolizei, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mögliche Haftgründe prüften. Am Donnerstagnachmittag, 15. August, führten sie den 38-Jährigen einer Haftrichterin vor. Diese folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft an.