Frist auch für Mönchengladbach verlängert : Unterstützung für ehrenamtliche Hilfe in der Pandemie

Mönchengladbach Bis Ende März können die Landes-Zuschüsse bis maximal 500 Euro bei der Stadtverwaltung beantragt werden. Einkaufsdienste oder Masken-Stoffe sind förderfähig.

Die Landesregierung unterstützt in der Corona-Krise finanziell ehrenamtliche Hilfsangebote für ältere oder vorerkrankte Bürger oder in Quarantäne befindliche Menschen. So können Freiwilligen-Agenturen, Nachbarschafts-Initiativen, gemeinnützige Organisationen und Vereine, die in Corona-Zeiten Hilfsangebote organisieren und koordinieren, finanzielle Unterstützung bis maximal 500 Euro erhalten. Damit möglichst viele Einrichtungen davon profitieren, verlängert das Land die Frist bis 31. März 2021.