Engagement in Mönchengladbach „Wir Unternehmer können in der Ukraine viel bewegen“

Norbert Miller, Chef des Unternehmens Scheidt & Bachmann, zeigt hier einige Möglichkeiten auf. 2020 wurde die Tochtergesellschaft „Ukraine LLC“ eröffnet. „Als der Krieg ausbrach, wollten wir die Mitarbeiter und den Standort umso mehr stärken“, sagt Miller. „Deshalb bleiben wir und stellen weiterhin ein.“ Die Firma versuche, die Beschäftigten so gut es eben geht zu unterstützen. „Wir bieten unter anderem eine Lebensversicherung für die Mitarbeiter an, organisieren kostenlose Online-Kurse für psychologische Betreuung.“ Gleichzeitig fehle es den Menschen vor Ort an vielem. „Je mehr sie unterstützt werden, desto besser“, betont Miller und erinnert noch einmal an die verheerende Lage: „Wir machen uns über Wochen Gedanken, wie die Fußball-EM ausgehen könnte. Die Mitarbeiter in der Ukraine wissen morgens nicht, ob sie abends heil wieder nach Hause kommen.“