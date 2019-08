Berufsorientierung in Mönchengladbach : Unternehmer lernen Azubis bei „Karriere-Kick“ kennen

Mönchengladbach Die Stiftung MGconnect bringt Schüler und Unternehmen am Kickertisch zusammen. Daraus können Ausbildungsverhältnisse entstehen. Am 9. Oktober ist es wieder soweit.

Möglichst ungezwungen mit potenziellen Azubis in Kontakt treten – das geht bei einem Kicker-Turnier im Borussia-Park, an dem Schüler ebenso teilnehmen wie Unternehmensvertreter. Den Beweis dafür, dass Unternehmen dabei Nachwuchskräfte rekrutieren können, liefert der Betrieb Wurstspezialitäten Esser, der beim „Karriere Kick MG“ einen neuen Auszubildenden rekrutieren konnte. Ausbildungsleiter André Kreuels freut sich auf Luis Erkelentz, der in diesen Tagen seine Lehre zum Fleischer antritt. Der 15-Jährige ist bei der Kicker-Veranstaltung vom „MGconnect“-Team der WFMG, der Agentur für Arbeit sowie der Stadt Mönchengladbach auf Wurstspezialitäten Esser aufmerksam geworden. „Beim Kickern haben wir uns direkt auf Augenhöhe unterhalten und sofort einen Draht zueinander gehabt. Es war sozusagen auf beiden Seiten Liebe auf den ersten Kick“, sagt André Kreuels.

Nach einem Ferien-Praktikum stand für den jungen Luis Erkelentz fest, dass er in dem Familienunternehmen seine Ausbildung zum Fleischer machen will. „Ich hatte den Ausbildungsberuf davor gar nicht auf dem Schirm.“

„Diese Erfolgsgeschichte war für uns ein weiterer Ansporn, mit dem ,Karriere Kick MG’ in die zweite Runde zu gehen“, sagt „MGconnect“-Teamleiter Axel Tillmanns. „Dabei muss man nicht kickern können, sondern einfach nur Interesse haben, mit dem Nachwuchs in lockerer Atmosphäre in Kontakt zu treten.“ Das nächste Kicker-Turnier für Schüler und Unternehmen findet diesmal in der Business-Lounge des Borussia-Parks statt – und zwar am Mittwoch, 9. Oktober, von 8 bis 15 Uhr. Unternehmen können sich zu der kostenfreien Berufsorientierungsveranstaltung anmelden. Anmeldeschluss ist Freitag, 30. August.