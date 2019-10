Programm an der Hochschule Niederrhein : Mentoring Programm für MINT-Studentinnen

Mönchengladbach Modell soll Berufseinstieg nach Examen erleichtern.

Das Programm „Mentoring: Neue Fachkräfte in den Fokus nehmen“ richtet sich an Studentinnen der sogenannten MINT-Fächer. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Jede Studentin erhält einen Mentor oder eine Mentorin. Diese stehen ein Jahr für ihre Mentees bereit. Die Zeit kann von den einzelnen Mentoring-Paaren individuell gestaltet werden. „Der Frauenanteil in MINT-Berufen ist immer noch gering. Wir müssen die Studentinnen früh mit der Wirtschaft in Kontakt bringen. Wir wollen, dass sie gut auf den Berufseinstieg, auch auf Führungsebene, vorbereitet sind“, sagt die Gleichstellungsbeauftrage der Hochschule Niederrhein, Sandra Laumen.