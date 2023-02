Konjunktur in Mönchengladbach Unternehmen atmen in der Energiekrise etwas auf

Insgesamt haben die Unternehmen wieder etwas mehr Investitionen in ihrer Planung als noch im Herbst, dies allerdings auf einem geringen Niveau. „Wir bräuchten Wachstumsimpulse insbesondere bei der Energieeffizienz“, sagt Steinmetz. Allerdings gaben nur 22,2 Prozent der Unternehmen an, in Umweltschutzmaßnahmen investieren zu wollen (Herbst: 27,5 Prozent). Dafür spielt Rationalisierung, also Kostensparen, als Investitionsmotiv mit 27,5 Prozent jetzt wieder eine stärkere Rolle.