Unternehmen in Mönchengladbach Vier-Tage-Woche auf dem Prüfstand

Mönchengladbach · Arbeiten an vier statt fünf Tagen bei vollem Lohnausgleich? Das Rechenzentrum Hartmann aus Mönchengladbach beteiligt sich an einer deutschlandweiten Studie, in der die Auswirkungen dieses Arbeitsmodells untersucht werden. Wie das funktioniert und wie verbreitet die Vier-Tage-Woche in Mönchengladbach und Umgebung bisher ist.

27.02.2024 , 05:10 Uhr

Caroline Hartmann-Serve ist geschäftsführende Gesellschafterin des Rechenzentrums Hartmann. Foto: Andreas Gruhn