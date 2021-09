Berufsausbildung in Mönchengladbach : Betriebe suchen immer noch Azubis

Mönchengladbach Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind laut Arbeitsagentur noch immer gut. Allein im August wurden fast 200 neue Ausbildungsplätze gemeldet. Das müssen Interessierte jetzt wissen.

Der Ausbildungsmarkt ist in Bewegung, auch im August wurden noch einmal viele freie Ausbildungsplätze gemeldet. „Wir sprechen in diesem Jahr von einem echten Endspurt, weil sich die Bewerberzahl, die Stellenangebote und die Zahl der inzwischen mit einer Ausbildung versorgten Jugendlichen noch einmal in eine deutlich positive Richtung entwickelt haben“, sagt Angela Schoofs, Chefin der Agentur für Arbeit in Mönchengladbach. „Im August haben die Unternehmen beispielsweise noch weitere 194 Ausbildungsstellen gemeldet, um Fachkräfte für die Zeit nach der Corona-Pandemie zu gewinnen. Jugendliche und junge Erwachsene, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, müssen die Pandemie folglich nicht als Hemmnis für ihren Berufseinstieg fürchten.“ Obwohl das Ausbildungsjahr jetzt startet, sei es noch nicht zu spät: „Die Unternehmen werden offene Ausbildungsstellen auch in den nächsten Wochen noch besetzen wollen.“