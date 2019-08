Wirtschaft in Mönchengladbach : Unternehmen in der Stadt stellen mehr Auszubildende ein

Unternehmen in der Stadt stellen mehr Auszubildende ein

Wirtschaft in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist in Mönchengladbach 2018 um drei Prozent gestiegen – obwohl es weniger Schulabgänger gibt. Die IHK wünscht sich, dass die duale Ausbildung wieder beliebter wird.

(angr) Die Unternehmen in Mönchengladbach haben den Fachkräftemangel offenbar erkannt und bilden wieder mehr aus. Wie aus dem Bildungsbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr 1.034 1034 Ausbildungsverträge in Mönchengladbach geschlossen. Im Jahr 2017 waren es 1003 neue Ausbildungsverträge gewesen. Die IHK-Experten haben insgesamt 2098 Ausbildungsberatungen im Kammer-Bezirk gezählt.

Daraus ergäben sich laut IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz viele gute, aber – vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel – auch bedenkliche Nachrichten. „Immerhin fehlen in diesem Jahr am Mittleren Niederrhein bereits bis zu 27.000 Fachkräfte – Tendenz steigend“, so Steinmetz.