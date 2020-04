Mönchengladbacher Unternehmen : Rütex stellt auf Masken um

Mönchengladbach Unternehmen in der Textilbranche haben in der Corona-Krise ihre Produktion umgestellt auf Mund- und Nasenmasken und ähnliche Artikel umgestellt. Wie die Gladabcher Firma Rütex.

Es war eine Entwicklung im Schnellverfahren. Am 21. März reifte in der Mönchengladbacher Firma Rütex die Idee, in Zeiten der Corona-Krise eine Mund- und Nasenmaske zu entwickeln und herzustellen. Nur sechs Tage später konnte das familiengeführte Unternehmen, das seit seiner Gründung 1982 Garne entwickelt und produziert, mit dem Vertrieb der wiederverwendbaren, textilen Masken beginnen. „Für uns war das ein guter Ansatz, um zum einen der Gesellschaft mit einem derzeit stark nachgefragten Produkt zu helfen und zum anderen in einer Phase mit einem signifikanten Umsatzeinbruch in unserem normalen Geschäft für unsere 20 Mitarbeiter zu sorgen“, sagt Knut Rütters, der gemeinsam mit Stefan Hüskes die Geschäfte führt.